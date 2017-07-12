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12.07.2017 12:12
6 Комментариев

Задержана группа обнальщиков, отмывших 29 миллиардов в Москве и Петербурге

Схему по отмыву средств через салоны сотовой связи и платежные терминалы, расположенные в том числе и в Петербурге, вскрыли сотрудники экономической полиции МВД РФ.  За небольшой процент они обналичили за четыре года около 29 миллиардов.

Как 12 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в группу входило восемь человек. Они с 2013 года легализовывали средства через салоны сотовой связи и платежные терминалы, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – за 3,5% от суммы.

Деньги, отмытые таким образом, просто выдавались заказчику наличными в чемоданчиках через посредника. Доход от реализации схемы составил порядка 1 млрд рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 «Незаконная банковская деятельность» у членов группы было проведено 36 обысков. Сотрудники экономической полиции изъяли более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму свыше 65 млн  рублей.

Шестеро организаторов и активных участников группы  уже помещены под домашний арест.


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комментарии пользователей (6)
sweepers
12 июля 2017 г. 13:42
ptr78: сейчас поделятся и получат суровый условный срок с амнистией
Killrathy
12 июля 2017 г. 13:40
Судя по первому абзацу (в частности "они" во втором предложении) сотрудники экономической полиции поймали сами себя: "Схему по отмыву средств через салоны сотовой связи и платежные терминалы, расположенные в том числе и в Петербурге, вскрыли сотрудники экономической полиции МВД РФ. За небольшой процент они обналичили за четыре года около 29 миллиардов."
Modest
12 июля 2017 г. 13:25
Как это все напоминает начало Перестройки. И тогда тырили миллиардами по поддельным авизо.
Ru
12 июля 2017 г. 13:14
А как поживает дама милиционЭр что сообщила о шухере.
41728
Циник
12 июля 2017 г. 13:07
Вот Серёжа Полонский свиснул 2миллиарда и отпущен из зала суда по истечении срока. Учитесь угонщики велосипедов.
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