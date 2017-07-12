Задержана группа обнальщиков, отмывших 29 миллиардов в Москве и Петербурге

Схему по отмыву средств через салоны сотовой связи и платежные терминалы, расположенные в том числе и в Петербурге, вскрыли сотрудники экономической полиции МВД РФ. За небольшой процент они обналичили за четыре года около 29 миллиардов.

Как 12 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в группу входило восемь человек. Они с 2013 года легализовывали средства через салоны сотовой связи и платежные терминалы, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – за 3,5% от суммы.

Деньги, отмытые таким образом, просто выдавались заказчику наличными в чемоданчиках через посредника. Доход от реализации схемы составил порядка 1 млрд рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 «Незаконная банковская деятельность» у членов группы было проведено 36 обысков. Сотрудники экономической полиции изъяли более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму свыше 65 млн рублей.

Шестеро организаторов и активных участников группы уже помещены под домашний арест.