«Зенит» усилился экс-тренером вратарей «Интера» и «Манчестер Сити»

В тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» вошел тренер вратарей Массимо Баттара. Как сообщает официальный сайт клуба 12 июля, итальянец будет работать в паре с Михаилом Бирюковым.

Ранее в командах «Интер» и «Манчестер Сити» Баттара помогал нынешнему главному тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини. В последнее время специалист работал тренером вратарей в «Астон Вилле». Он состоял в тренерском штабе Роберто Ди Маттео.

Напомним, 1 июня Манчини подписал контракт с «Зенитом» . Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона.