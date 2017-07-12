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12.07.2017 12:04

«Зенит» отказался продавать «Валенсии» Нету за 5 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение испанской «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету. Как сообщает 12 июля издание O Jogo, «летучие мыши» готовы были купить у петербуржцев футболиста сборной Португалии за 5 миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассчитывает на Нету и не намерен расставаться с ним. Кроме того, сине-бело-голубые намерены продлить контракт с 29-летним защитником.

«Зенит» приобрел Нету в 2013-м у итальянской «Сиены» за 7 млн евро. С тех пор защитник сыграл в составе петербуржцев 148 матчей, в которых забил один гол. В составе сборной Португалии стал бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017.

Напомним, «Зенит» в ближайшее время начнет переговоры с миланским «Интером» по покупке нападающего Мауро Икарди и защитника Джейсона Мурильо. Сумма сделки может составить 60 млн евро.

 


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