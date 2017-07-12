На Кировском заводе горит цех по производству тракторов
Огонь в 225 цехе Кировского завода вспыхнул утром 12 июля, пожарные борются с возгоранием.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, в цеху на проспекте Стачек, 47, трактора делает дочерняя компания Кирзавода – Петербургский тракторный завод. Из цеха идет дым, масштабы возгорания пока не ясны. В региональном управлении МЧС «Фонтанке» сообщили, что пока пожарные проводят разведку на месте происшествия.
Видео: Николай Девятов
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