Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии

В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» – прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.

На конкурс было подано 162 заявки от 85 компаний, из которых жюри конкурса выбрало 26 лучших проектов, ставших победителями конкурса.

Банк «Санкт-Петербург» получил премию за эффективное использование аналитики в программе лояльности ЯРКО, а также звание «Старт года» за лучший новый проект в области маркетинга лояльности ЛУЧШЕ.

Бонусная программа ЯРКО – динамично развивающаяся программа лояльности для держателей карт Банка «Санкт-Петербург», позволяющая копить бонусы ЯРКО за покупки, совершенные с использованием карт, и возмещать покупки накопленными бонусами. Международные эксперты престижной премии Loyalty Awards уже третий год подряд отмечают достижения программы: в 2015 и 2016 году ЯРКО удостоена 4 наград Loyalty Awards.

Бонусная программа ЛУЧШЕ – программа лояльности, разработанная специально для молодежи – клиентов банка в возрасте от 16 до 25 лет. Программа предусматривает наиболее интересные для этой аудитории каналы накопления и расходования бонусов.

«Мы благодарны жюри за высокую оценку и рады быть в числе лучших, это мотивирует на дальнейшие достижения на рынке маркетинга лояльности в России», – прокомментировала событие Жанна Бурковская, руководитель направления программ лояльности в Банке «Санкт-Петербург».

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