За оскорбления в соцсетях «ЕдРо» требует ввести штрафы — платить придется квартирами

Депутаты Государственной думы от «Единой России» 12 июля предложили ввести штрафы для организаторов распространения информации за несправедливые оскорбления в социальных сетях. Размер штрафа удивителен: он сопоставим со стоимостью целой квартиры, а то и пары студий – от 3 до 5 млн рублей для физлиц, или целого бизнеса – до 50 млн рублей для компаний.

Как сообщил журналистам глава фракции Андрей Исаев, законопроект, одобренный экспертным советом «Единой России», будет внесен в Госдуму сегодня. Согласно документу, штрафовать предложено за «недостоверные, противоправные и порочащих достоинство человека сведения в социальных сетях». Законодатели утверждают, что опирались на опыт коллег из Германии, где за отказ удалить оскорбительную информацию предусмотрен штраф в 50 млн евро. Депутат Сергей Боярский в своем Twitter написал, что эти меры не коснутся «пользователей» и предусмотрены только для «организаторов распространения информации».

Напомним, реестр организатор распространения информации ведет Роскомнадзор, сейчас в нем около сотни записей. 28 июня после недели переговоров через СМИ в него был внесен мессенджер Telegram.