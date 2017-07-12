На Варшавской угонщик лишь успел вбить отвертку в замок зажигания

Уголовный розыск Московского района Петербурга задержал уроженца Азербайджана, попытавшегося угнать «Газель». Его вытащили из салона, как только он завел автомашину.

По информации «Фонтанки», в ночь с 11 на 12 июля оперативники уголовного розыска не зря несколько часов дежурили во дворе дома №26 по Варшавской улице. Под утро они дождались – к припаркованной там «Газели Некст» подошел неизвестный, взломал дверь, сел в салон и начал заводить машину.

Когда двигатель заработал, полицейские распахнули водительскую дверь и вытащили угонщика. Им оказался 38-летний уроженец Азербайджана. У него изъяли отвертку и так называемую скрутку, которой автоворы ломают замок зажигания.

Как стало известно нашему изданию, сотрудники уже при захвате узнали в нем знакомого. Пару лет назад они его уже задерживали за угон «Лады Приоры». На свободу мужчина вышел только в феврале этого года.

Вскоре Следственное управление УМВД по Московскому району возбудило уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК – «Кража».