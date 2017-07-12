Непобедимый «китайский треугольник»

Поставщик янтаря в закрытый для покупателей с улицы сувенирный магазин и владелец турфирмы, принимающей группы из Китая, рассказали «Фонтанке», как устроен бизнес на туристах из Поднебесной в Петербурге.

Оборот рынка китайского туризма в Петербурге по данным Смольного составляет 20 млрд рублей. И это только за сезон — то есть за полгода. Но бюджет города и кассы музеев этих денег не видят. Последние пытаются встроиться в систему и играть по китайским правилам. Как это работает?

Первое видеорасследование «Фонтанки»

В 2017 году Петербург посетит 450 тысяч китайских туристов. «Каждый год этот показатель удваивается, – рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. – С апреля по ноябрь, то есть за сезон, оборот рынка составляет 20 млрд рублей».

Проблема в том, что эти деньги из карманов китайских туристов не попадают в экономику Петербурга. Потому что въездной туризм из Поднебесной — замкнутая национальная система. Ее контролируют сами граждане Китая – владельцы небольших туристических фирм, спрятавшихся в цокольных этажах жилых домов ресторанов и магазинов, которые торгуют янтарем.

Не секрет, что китайские туристические группы предпочитают смотреть на петербургские достопримечательности снаружи, но очень редко покупают билеты, чтобы попасть внутрь. Исключение составляют только Эрмитаж, Екатерининский дворец с янтарной комнатой, в лучшем случае — фонтаны Петродворца.

С китайскими группами работают нелегальные гиды — молодые граждане Китая. Российские лицензированные остаются без работы. Они владеют китайским, но не вписываются в систему, в которой гид, чтобы получить в свое распоряжение группу, должен заплатить владельцу турфирмы «страховку», размер которой может превышать 10 тысяч долларов за сезон. Эти расходы он отбивает за счет сувенирных магазинов. Там туристам предлагают купить украшения и поделки из янтаря. При этом гостей уверяют, что янтарь — это драгоценный камень, обладающий целебными и магическими свойствами, а Вторая мировая война приключилась потому, что Гитлер мечтал завладеть Янтарной комнатой. Чтобы разжечь в туристах интерес к солнечному камню, китайские гиды носят на шее крупные ожерелья из янтаря. В магазины не пускают посторонних, так как в самом Китае действует строгий закон о туризме: по нему граждан Китая нельзя водить в магазины, цены в которых превышают средние по городу более чем на 20%. Если турист сможет доказать обман, то турфирму обяжут выплатить ему компенсацию — вплоть до 10-кратного размера суммы покупки. Так правительство КНР борется с азиатской моделью туристического бизнеса, при которой клиенту продают сверхдешевую путевку, а прибыль буквально выбивают уже на территории другой страны, навязывая покупки в «специализированных» сувенирных магазинах по астрономическим ценам. Магазин и турфирма при этом — часть одной системы, иногда даже одного холдинга.

Эта схема была отработана китайскими турфирмами в Таиланде, куда ежегодно выезжает до 5 миллионов туристов из Поднебесной. Но после ужесточения мер государственного регулирования дельцам пришлось искать новые рынки, где они не встретили бы сопротивления. Таким рынком оказалась Россия — в частности, Петербург. Сувенирные магазины янтаря, куда не пускают никого, кроме китайских туристических групп, — ключевое звено в системе китайского въездного туризма. В эти магазины не могут попасть даже сотрудники Смольного и ФМС.

Корреспонденту «Фонтанки» удалось проникнуть в такой магазин и ознакомиться с ассортиментом. Бусы из янтаря здесь могут продаваться за несколько миллионов рублей, а комплект из вырезанных из одного куска камня браслета и кулона уходит за пять с лишним миллионов. Покупателям выдают чеки странного образца и «экспертные заключения», якобы доказывающие подлинность солнечного камня. Мы нашли всех действующих лиц цепочки под названием «китайский треугольник». В это можно не верить, но видеоматериалы говорят сами за себя. Смотрите расследование «Фонтанки».

Венера Галеева