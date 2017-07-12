Непобедимый «китайский треугольник»

Еще
13:58 12.07.2017
Пришлите свою новость!
13:55
Парламент Ленобласти официально просит Минтранс построить новую "Скандинавию"
13:54
ФОТО ДНЯ: Тушение пожара на Кировском заводе
13:47
Лукашенко: Белорусы никогда не откажутся от русского языка
13:36
На зеленой ветке метро заканчивают монтаж оборудования для Wi-Fi
13:23
Кержаков компенсирует Онежскому озеру урон, нанесенный рыбалкой
13:19
Росприроднадзор: «Новый свет-ЭКО» собирал мусор без лицензии
13:09
Цех на Кировском заводе, полностью охваченный огнем, тушат с воздуха
13:02
Полонского осудили на 5 лет и тут же отпустили
12:57
Нефть дорожает на информации о запасах «черного золота» в США
12:54
«Зенит» продлил контракт с Зыряновым
12:44
Доехать на тушение Кировского завода пожарным помешал «Гелендваген»
12:37
Военные вертолеты и самолеты второй день нервируют жителей Петербурга
12:35
Эксперты: В 2017 году авторынок может вырасти на 15-20%
12:33
"Трансперенси Интернешнл" пожаловался на контракт по велодорожкам в Петербурге
12:27
В Выборгском заливе поймали финский буксир-нарушитель
12:22
Пожар на Кировском тушат по третьему номеру сложности
12:17
Пребывание в лавре мощей Николая Чудотворца изменит режим работы ближайшей станции метро
12:13
«Зенит» усилился экс-тренером вратарей «Интера» и «Манчестер Сити»
12:12
Задержана группа обнальщиков, отмывших 29 миллиардов в Москве и Петербурге
12:04
«Зенит» отказался продавать «Валенсии» Нету за 5 млн евро
12:01
На Кировском заводе горит цех по производству тракторов
11:54
За оскорбления в соцсетях «ЕдРо» требует ввести штрафы — платить придется квартирами
11:43
На Варшавской угонщик лишь успел вбить отвертку в замок зажигания
11:29
Автобус вылетел в кювет на трассе Петербург – Псков от удара грузовика
11:16
В посылках с пазлами в Москве нашли 30 кг наркотиков
10:55
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
10:38
Научный сотрудник в Петербурге заплатил 1,5 млн алиментов, чтобы продать квартиру
10:38
Бастрыкин отстранил главу свердловского СУ за волокиту с «борзым» директором Нижнетагильского завода
10:34
На Десантников «БМВ» влетел в стоящий грузовик, вырвав у того колесо
10:30
"Мегафон" и "Вымпелком" разделят "Евросеть"
10:26
Полиция нашла, кто похитил пятьсот айфонов в Парголово
10:22
В Новой Ладоге сгорел дом купчихи Агаповой
10:18
VK Fest расскажет о благотворительности и не только
10:14
В Петропавловском соборе - служба с участием патриарха Кирилла
10:11
Проблемы с водоснабжением в Пушкине устранены
10:05
В Котке не осталось свободных гостиниц из-за регаты Tall Ships' Races
09:59
На Есенина женщина выпала из окна
09:50
Главу штаба Навального заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов
09:35
Крашенинников: Отказ от украинского гражданства коснется 2 млн человек
09:22
В США «Лабораторию Касперского исключили из списка поставщиков ПО
09:14
В Московском районе трое угрожали отпилить руку, пытаясь получить долг
09:01
Новые правила перевозки детей установили особый штраф для Петербурга
08:53
Двух петербуржцев после ссоры на вечеринке догнали, избили битами и ограбили
08:45
Бизнесмен в Петербурге заявил о похищении из-за 6 миллионов
08:37
СМИ: Путин перенес сроки сдачи «Арктики» и не оставит это без последствий
08:29
На Балтийском бульваре развесили портреты Гитлера
08:21
«Нашествие» вернет деньги зрителям, доказавшим, что не смогли припарковаться в грязи
08:13
ОМОН обещает охранять порядок у лавры с мощами Николая Чудотворца
08:05
Молодые парни погибли, влетев в столб на Энгельса
01:29
«Игру престолов» перенесут в Россию
01:05
Фестиваль «Опера - всем» откроет русская классика
00:59
Петербуржцы более 8 часов не могут улететь в Тунис
00:40
Время повторного использования проездных в метро Петербурга сократили вдвое
00:30
Президент Абхазии взял под личный контроль расследование убийства российского туриста
00:15
В Ростовской области полицейского задержали по подозрению в убийстве бывшей жены
11/07
Курс рубля падает
11/07
В Сирии в результате миномётного обстрела погиб российский военный советник
11/07
Против сотрудничавшего с похоронным агентством фельдшера «Скорой» возбудили уголовное дело
11/07
Три петербургских университета вошли в топ-20 национального рейтинга вузов
11/07
За полгода петербуржцы оплатили 4 млн поездок «временными» проездными билетами
11/07
«Урал» на вологодской дороге уничтожил «Логан», погибли трое
11/07
Сотрудники ГИБДД двадцать километров гнали угонщика до Нового Света
11/07
Мюзик-холл объявил конкурс на разработку документации по работам в Англиканской церкви
11/07
Водоканал: Перебои с водой в Пушкине прекратятся в ближайшее время
11/07
Сын Трампа опубликовал данные о том, что компромат на Клинтон собирал «королевский прокурор РФ»
11/07
«Зенит» готовится приобрести у «Интера» Икарди и Мурильо за 60 млн евро
11/07
С женщины, сбившей насмерть ребёнка на Стачек, хотят больше денег
11/07
В Петербурге готовятся праздновать вековой юбилей комсомола
11/07
На территории завода Карла Либкнехта тушат пожар по первому номеру
11/07
Выборгский убийца школьниц повторился через 11 лет в Туле
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
12.07.2017 11:50
10 Комментариев

Непобедимый «китайский треугольник»

Поставщик янтаря в закрытый для покупателей с улицы сувенирный магазин и владелец турфирмы, принимающей группы из Китая, рассказали «Фонтанке», как устроен бизнес на туристах из Поднебесной в Петербурге.
Непобедимый «китайский треугольник»

Оборот рынка китайского туризма в Петербурге по данным Смольного составляет 20 млрд рублей. И это только за сезон — то есть за полгода. Но бюджет города и кассы музеев этих денег не видят. Последние пытаются встроиться в систему и играть по китайским правилам. Как это работает?

Первое видеорасследование «Фонтанки»

В 2017 году Петербург посетит 450 тысяч китайских туристов. «Каждый год этот показатель удваивается, – рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. – С апреля по ноябрь, то есть за сезон, оборот рынка составляет 20 млрд рублей».

Проблема в том, что эти деньги из карманов китайских туристов не попадают в экономику Петербурга. Потому что въездной туризм из Поднебесной — замкнутая национальная система. Ее контролируют сами граждане Китая – владельцы небольших туристических фирм, спрятавшихся в цокольных этажах жилых домов ресторанов и магазинов, которые торгуют янтарем.

Не секрет, что китайские туристические группы предпочитают смотреть на петербургские достопримечательности снаружи, но очень редко покупают билеты, чтобы попасть внутрь. Исключение составляют только Эрмитаж, Екатерининский дворец с янтарной комнатой, в лучшем случае — фонтаны Петродворца.

С китайскими группами работают нелегальные гиды — молодые граждане Китая. Российские лицензированные остаются без работы. Они владеют китайским, но не вписываются в систему, в которой гид, чтобы получить в свое распоряжение группу, должен заплатить владельцу турфирмы «страховку», размер которой может превышать 10 тысяч долларов за сезон. Эти расходы он отбивает за счет сувенирных магазинов. Там туристам предлагают купить украшения и поделки из янтаря. При этом гостей уверяют, что янтарь — это драгоценный камень, обладающий целебными и магическими свойствами, а Вторая мировая война приключилась потому, что Гитлер мечтал завладеть Янтарной комнатой. Чтобы разжечь в туристах интерес к солнечному камню, китайские гиды носят на шее крупные ожерелья из янтаря. В магазины не пускают посторонних, так как в самом Китае действует строгий закон о туризме: по нему граждан Китая нельзя водить в магазины, цены в которых превышают средние по городу более чем на 20%. Если турист сможет доказать обман, то турфирму обяжут выплатить ему компенсацию — вплоть до 10-кратного размера суммы покупки. Так правительство КНР борется с азиатской моделью туристического бизнеса, при которой клиенту продают сверхдешевую путевку, а прибыль буквально выбивают уже на территории другой страны, навязывая покупки в «специализированных» сувенирных магазинах по астрономическим ценам. Магазин и турфирма при этом — часть одной системы, иногда даже одного холдинга.

Эта схема была отработана китайскими турфирмами в Таиланде, куда ежегодно выезжает до 5 миллионов туристов из Поднебесной. Но после ужесточения мер государственного регулирования дельцам пришлось искать новые рынки, где они не встретили бы сопротивления. Таким рынком оказалась Россия — в частности, Петербург. Сувенирные магазины янтаря, куда не пускают никого, кроме китайских туристических групп, — ключевое звено в системе китайского въездного туризма. В эти магазины не могут попасть даже сотрудники Смольного и ФМС.

Корреспонденту «Фонтанки» удалось проникнуть в такой магазин и ознакомиться с ассортиментом. Бусы из янтаря здесь могут продаваться за несколько миллионов рублей, а комплект из вырезанных из одного куска камня браслета и кулона уходит за пять с лишним миллионов. Покупателям выдают чеки странного образца и «экспертные заключения», якобы доказывающие подлинность солнечного камня. Мы нашли всех действующих лиц цепочки под названием «китайский треугольник». В это можно не верить, но видеоматериалы говорят сами за себя. Смотрите расследование «Фонтанки».


© Фонтанка.Ру

Венера Галеева


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (10)
Папазол
12 июля 2017 г. 13:48
dusty:
Венера — молодец.
Другим бы авторам пример брать...
chernousova
12 июля 2017 г. 13:34
А Кремль в 2014 году: "да мы сейчас развернемся на Восток, да мы там озолотимся сейчас, да нам там как надают кредитов, дешевле, чем в Европе, да мы китайцев, как коз доить будем". В итоге: — подписали договор на продажу почти всей нефти и газа за Уралом Китаю по себестоимости (по оценке некоторых экспертов), — строим им за свои деньги Силу Сибири, по которой эти углеводороды будем по себестоимости продавать Китаю. Кредитов дешевых, китайских — шиш, товарооборот меньше чем у Китая с Казахстаном так и держится. Толпы туристов в России из Китая хуже, чем саранча на полях, все подъедают, оставляя голые стебли. Вот так развернулись. Вот так озолотились на Востоке.
Bandos
12 июля 2017 г. 13:33
Хрена се! С меня трясут скромные налоги, а тут миллиарды мимо казны проходят... Бардааак какой в стране творится.
dusty
12 июля 2017 г. 13:24
Бомба, конечно! Венера — молодец.
Циник
12 июля 2017 г. 13:10
Остаётся только чайнатаун организовать, или он сам соорганизуется.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00

Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30

КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов

Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Росприроднадзор: «Новый свет-ЭКО» собирал мусор без лицензии
Полонского осудили на 5 лет и тут же отпустили
Нефть дорожает на информации о запасах «черного золота» в США
Эксперты: В 2017 году авторынок может вырасти на 15-20%
Непобедимый «китайский треугольник»
"Мегафон" и "Вымпелком" разделят "Евросеть"
СМИ: Путин перенес сроки сдачи «Арктики» и не оставит это без последствий
Минпромторг нашел слабое звено
Отток капитала из России за полгода достиг почти $15 млрд
Почта России с августа будет доставлять посылки AliExpress за 6-10 дней
Непобедимый «китайский треугольник»
Минпромторг нашел слабое звено
Битва за "Юлмарт"
Как танки не доехали до Петербурга
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Не хочешь грести – вставай на учет
Кто и сколько зарабатывает на Telegram
Плюшевая оттепель Военно-морского салона
Как управлять недвижимостью
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пожар на Кировском тушат по третьему номеру сложности

читатель "Фонтанки"

Военные вертолеты и самолеты второй день нервируют жителей Петербурга

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петропавловском соборе - служба с участием патриарха Кирилла

Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
22.06.2017 11:49
Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»
Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.