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12.07.2017 11:16

В посылках с пазлами в Москве нашли 30 кг наркотиков

Почтовики совместно с ФСБ перехватили посылки из Германии с «наркопазлами» и  задержали обоих получателей. Нашлись и те, кто помогал в транспортировке таких посылок.

Как сообщает пресс-служба «Почты России» 12 июля, служба безопасности предприятия в ходе плановых проверок нашла среди сотен отправлений несколько подозрительных. Сотрудники двух московских отделений связи и работники курьерской доставки выдавали посылки, приходящие из-за границы, без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.

В посылках с пазлами в Москве нашли 30 кг наркотиков

В момент получения 26-летним гражданином Украины и 22-летней жительницей Астраханской области очередных пакетов из Германии их задержали. В двух посылках должны были находиться детские пазлы на 18 тыс. деталей, а оказалось более 30 кг наркотических средств.

Изъятый синтетический препарат считается «клубным» наркотиком и распространяется в основном среди подростков. Стоимость найденной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).

«Работники отделений связи и курьеры, грубо нарушившие правила оказания почтовых услуг, будут уволены в связи с утратой доверия», – отмечают в пресс-службе предприятия.


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