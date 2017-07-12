Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Чистая прибыль за данный период составила 3,2 млрд. рублей. Это лучший показатель с 1 полугодия 2011 года. Прирост, по сравнению с 1 полугодием 2016 года, в 2,4 раза.

Чистый комиссионный доход, по сравнению с 1 полугодием прошлого года, вырос на 6,5% и составил 2,4 млрд. рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 1 полугодие 2017 года составил 4,1 млрд. рублей (+80% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2016 года). Выручка в первом полугодии – 15,4 млрд. рублей (+1.1% по сравнению с 1 полугодием 2016 года).

Кредитный портфель банка на 1 июля 2017 составлял 349,9 млрд. рублей. Это на +0,4% больше чем состояние на 1 января 2017 года. Из этой суммы 62,6 млрд рублей – кредиты физическим лицам. Плюс 12.0% по сравнению с 1 января 2017 года.

В первом полугодии этого года общее собрании акционеров Банка «Санкт-Петербург» приняло решение о направлении на выплату дивидендов 20% чистой прибыли за 2016 год по РСБУ.

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