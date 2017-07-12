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12.07.2017 10:58
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Лекарств на пенсию не купишь

Петербургская пенсионерка Любовь Фарафонова была вынуждена обратиться в благотворительный фонд за помощью – женщине нужны лекарства для реабилитации после инфаркта, а пенсии на них не хватает.
Лекарств на пенсию не купишь

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств на лекарства.

Любовь Петровна Фарафонова, 60 лет

Необходимы лекарства для реабилитации после инфаркта.

Стоимость: 66 557 руб.

Помощь фонда Любови Петровне понадобилась совершенно неожиданно. Она привыкла справляться с многочисленными трудностями самостоятельно. Даже пенсии в 13 тысяч рублей на все хватало, пока не случился тяжелейший инфаркт.

Любовь Петровна всю жизнь прожила в нашем городе, до 35 лет работала в торговле, дошла даже до заведующей магазином. Потом случилась беда – проблемы со зрением, начавшиеся еще в юности, привели к практически полной слепоте. Но женщина не сдавалась, подрабатывала в конторе при обществе слепых. К сожалению, в 2004 году она закрылась, и с тех пор Любовь Петровна живет только на пенсию.

Сейчас для неё самое главное – восстановиться после инфаркта. Для этого необходимо в течение года принимать множество препаратов, в том числе и дорогостоящих.

«Поначалу помогали друзья, сейчас у них деньги кончились. Мои скромные запасы тоже иссякли, – рассказывает Любовь Петровна. – Надежды на получение бесплатных препаратов нет никакой. В специализированных аптеках пусто».

Рассчитывать на помощь сына также не приходится. Несмотря на просьбы матери и многочисленные курсы реабилитации, он ведет асоциальный образ жизни. Помогает матери только с бытовыми вопросами, водит по врачам, в гости и на прогулки.

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» надеется на то, что неравнодушные люли окажут поддержку пенсионерке в её желании найти выход из сложной ситуации и точку опоры для дальнейшей жизни.

О том, как помочь, можно узнать на странице Любови Петровны на сайте фонда – https://happylong.ru/wards/95/.

В «Долго и счастливо» также выразили благодарность всем, кто оказал помощь другой подопечной фонда – Ольге Александровне Кононенко. Ветерану труда необходимо было собрать средства на слуховой аппарат. Как сообщили в фонде, деньги собраны практически полностью, в том числе, благодаря активной помощи читателей «Фонтанки».

«Слуховые аппараты уже переданы нашей подопечной – и Ольга Александровна и сотрудники фонда от всей души благодарят всех, кто ее поддержал», – поблагодарили в фонде.


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