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12.07.2017 10:55

Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами

Законодательно ограничить размер жилплощади, за которую причитаются выплаты в случае банкротства застройщика, в России предложили ста квадратными метрами. Многодетные семьи не в счет. С инициативой выступило министерство строительства и ЖКХ.

Поправки к 214 федеральному закону подготовлены ко второму чтению проекта в Госдуме. Согласно тексту, который оказался в распоряжении «Коммерсанта» 12 июля, 1,2% от стоимости договора долевого строительства отчисляются в компенсационный фонд на случай банкротства застройщика, но покупателям элитного жилья большой площади возместят только часть средств. Рассчитывать финансовые потери дольщиков будут из расчета площади максимум в сто квадратных метров. При этом из законопроекта предусмотрительно исключат многодетные семьи. Подобный механизм основан на опыте банковской сферы, когда в случае банкротства вкладчикам компенсируют до 1,4 млн рублей.

Компенсационный фонд долевого строительства заработал с 1 января 2017 года.

https://www.vedomosti.ru/


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