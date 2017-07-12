Бастрыкин отстранил главу свердловского СУ за волокиту с «борзым» директором Нижнетагильского завода

Следком Свердловской области временно остался без главы. После требования президента Путина разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, который задерживает зарплату рабочим, выяснилось, что дело о невыплате заволокитили в местном следственном управлении.

Как сообщает пресс-служба СК РФ 12 июля, по поручению Бастрыкина после заявления главы государства в Екатеринбург выехали сотрудники центрального аппарата со служебной проверкой. Они выяснили, что в областном СУ , где с зимы 2017 года расследуется дело о невыплате зарплаты 195 сотрудникам предприятия, о нём практически забыли.

Руководителя управления СК по Свердловской области временно отстранили. Сейчас выясняется, в связи с чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело. После чего, возможно, будут приняты более кардинальные кадровые решения.

Активные действия Следственный комитет начал проводить после того, как Владимир Путин 9 июля на встрече с губернатором Свердловской области попросил разобраться с «борзотой» директора Нижнетагильского завода, на которого жаловались работники в ходе прямой линии. Он, как сообщили заводчане, обещал вернуть зарплату, когда к нему лично обратится президент.