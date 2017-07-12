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12.07.2017 10:38

Научный сотрудник в Петербурге заплатил 1,5 млн алиментов, чтобы продать квартиру

Выросший долг по алиментам жителю Петербурга пришлось погасить, чтобы продать квартиру в Ленобласти. В пользу сына он перевел полтора миллиона рублей.

Как сообщает управление федеральной службы судебных приставов Петербурга 12 июля, мужчина является научным сотрудником в одном из городских вузов и четверти его зарплаты, которая удерживалась как платеж по алиментам, не хватало для полной оплаты ранее накопленного долга.

Таким образом, за несколько лет он накопил невыплаченных алиментов на полтора миллиона. Рассчитаться 53-летнего мужчину побудил запрет на регистрационные действия с квартирой в Ленинградской области, которую он как раз собирался продавать.

Мужчина попросил приставов рассчитать сумму задолженности, а также сумму исполнительского сбора, который составил более 100 тысяч рублей, и незамедлительно перевел денежные средства на счет взыскателя.

 


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12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
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STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
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