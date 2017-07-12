"Мегафон" и "Вымпелком" разделят "Евросеть"

В "Евросети" поменяется состав акционеров. Как говорится в сообщении компании от 12 июля, единственным 100% акционером ретейлера станет компания ПАО "Мегафон".

ПАО "ВымпелКом", которое сейчас владеет половиной акций "Евросети", выйдет из состава собственников, а взамен получит часть салонов сети (сейчас их 4200).

Как объяснил президент "Евросети" Александр Малис, необходимость в разделении возникла из-за того, что "акционеры по-разному видели наше будущее". По его словам, сеть продолжит развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг.

Сокращать сотрудников не планируется.

"Наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей", – подчеркнул топ-менеджер.