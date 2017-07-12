Полиция нашла, кто похитил пятьсот айфонов в Парголово

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в краже гаджетов со склада в Выборгском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», задержанные являются участниками преступной группы, которая 24 февраля прошлого года вынесла 480 смартфонов iPhone 5s со склада на улице Шишкина в Парголово.

11 июля этого года молодые люди 29 и 26 лет стали подозреваемыми по уголовному делу, обоих отпустили под подписку о невыезде.

Украденных телефонов у них не нашли.