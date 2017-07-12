В Петропавловском соборе началась служба с участием патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл служит божественную литургию в Петропавловском соборе. Богослужение посвящено дню небесных покровителей Петербурга – святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", вместо губернатора Георгия Полтавченко, ушедшего в отпуск, в храме присутствует вице-губернатор Владимир Кириллов. Также среди почетных гостей спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Михаил Романов и Игорь Дивинский, а также новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что именно сегодня во время визита патриарха Кирилла РПЦ может подать заявку на передачу в пользование Исаакиевского собора.