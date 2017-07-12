Проблемы с водоснабжением в Пушкине устранены

Проблемы с давлением на водопроводной станции в Московском районе Петербурга устранили ночью 12 июля, вода из кранов в Пушкине течет с нормальным напором.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, все работы на станции, которая увеличивает напор воды в Пушкинском районе, были завершены ночью в среду, и к четырем утра холодная вода в квартирах на Ленинградской улице потекла с обычным напором.

Напомним, жители верхних этажей пожаловались на перебои с водоснабжением вечером 11 июля. Проблемы были на Пулковской водопроводной станции. На время работ к 65 дому по Ленинградской улице подогнали цистерну с водой.