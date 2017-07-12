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12.07.2017 10:18

VK Fest расскажет о благотворительности и не только

В парке 300-летия пройдет ставший уже традиционным фестиваль VK Fest. Это – одно из самых масштабных мероприятий лета, на которое соберутся все самые известные артисты, музыканты, актеры и блогеры.

На трёх музыкальных сценах выступят более 40 популярных артистов, а любимые блогеры и опытные спикеры проведут встречи для поклонников и прочитают интересные лекции. Гостей VK Fest ждут разнообразные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и сотни других развлечений. Фестиваль откроет новые возможности для творчества.

Отдельной строкой на VK Fest идет тема благотворительности, которую главная социальная сеть страны развивает с самого первого фестиваля. В этом году будут представлены различные благотворительные фонды, такие как «Шаг навстречу», «Подсолнух», арт-объект «Мята», а также благотворительный фонд «Я есть!» и другие. С гостями фестиваля встретятся режиссер Тимур Бекмамбетов, актер Егор Бероев, которые расскажут о благотворительной деятельности и проведут мастер-классы.

Петербуржцев и гостей города ждут на VK Fest 15 и 16 июля в парке 300-летия. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальной странице мероприятия https://vk.com/fest.

Отметим, что прошлый фестиваль установил рекорд – за два дня его посетило 70 тысяч человек, а в этом году организаторы ожидают 100 тысяч человек.


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