На Есенина женщина выпала из окна

Полиция устанавливает обстоятельства, приведшие к гибели женщины, тело которой нашли на газоне в Выборгском районе Петербурга. Пока известно только место ее жительства.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о теле неизвестной на газоне у дома №18, корпус 1, по улице Есенина поступило в единую службу спасения от очевидцев около полудня 11 июля. Когда на место прибыл наряд, то нашел в указанном месте погибшую. Эксперты определили первоначальную причину смерти – травмы, полученные при падении.

Личность женщины установлена – это 42-летняя жительница указанного дома.