Главу штаба Навального заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов

Изымать всю оргтехнику и документы в штаб Алексея Навального в Красноярске оперативники пришли утром 12 июля. Обыск связан с возможными преступлениями по статьям 146 УК РФ — нарушение авторских прав, и 273 — создание компьютерных вирусов.

О том, что подозреваемым в этих нарушениях может быть глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, он сам сообщил в своем Twitter. Оппозиционер также приложил документ, подписанный начальником межмуниципального управления МВД в Красноярске.

«Логика»: Волков, возможно, украл вредоносную программу (!), поэтому мы изымем все компы в красноярском штабе», – пишет он.

Что именно нарушил Волков, в документе не уточняется, но высказано предположение, что изъятые компьютеры и документы могут содержать достаточные данные для возбуждения уголовного дела.

Напомним, Навальный начал открывать предвыборные штабы по всей России в феврале текущего года (политик намерен баллотироваться на президентских выборах в 2018 году). В июле из них начали массово изымать агитационные материалы для проверки на экстремизм. Так, 11 июля в Петербурге со склада «Деловых линий» оперативники забрали 66 коробок, которые предназначались для регионального штаба оппозиционера.