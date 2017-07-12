Главу штаба Навального заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов
Изымать всю оргтехнику и документы в штаб Алексея Навального в Красноярске оперативники пришли утром 12 июля. Обыск связан с возможными преступлениями по статьям 146 УК РФ — нарушение авторских прав, и 273 — создание компьютерных вирусов.
О том, что подозреваемым в этих нарушениях может быть глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, он сам сообщил в своем Twitter. Оппозиционер также приложил документ, подписанный начальником межмуниципального управления МВД в Красноярске.
«Логика»: Волков, возможно, украл вредоносную программу (!), поэтому мы изымем все компы в красноярском штабе», – пишет он.
Что именно нарушил Волков, в документе не уточняется, но высказано предположение, что изъятые компьютеры и документы могут содержать достаточные данные для возбуждения уголовного дела.
Напомним, Навальный начал открывать предвыборные штабы по всей России в феврале текущего года (политик намерен баллотироваться на президентских выборах в 2018 году). В июле из них начали массово изымать агитационные материалы для проверки на экстремизм. Так, 11 июля в Петербурге со склада «Деловых линий» оперативники забрали 66 коробок, которые предназначались для регионального штаба оппозиционера.
В штаб в Красноярске пришли изымать всю технику (!) по делу в отношении меня (!) по ст.146 и 273 УК РФ pic.twitter.com/ubZrd3tog2— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 июля 2017 г.