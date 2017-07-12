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12.07.2017 09:35

Крашенинников: Отказ от украинского гражданства коснется 2 млн человек

Поправки, касающиеся отказа от гражданства Украины, коснутся сотни тысяч человек — до более 2 млн человек. Об этом 12 июля заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Мы пытались узнать, сколько граждан касается, это сотни тысяч. Кто-то говорит, больше миллиона, кто-то — больше 2 млн», — сказал глава комитета.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект, в частности, предлагающий механизм отказа от гражданства Украины для получения гражданства РФ и вида на жительство в РФ. Устанавливается, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.

Документом, подтверждающим отказ гражданина от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины.

В данный момент граждане, желающие получить гражданство РФ, испытывают трудности при получении необходимых документов от украинской стороны.

 

 

Источник: "Регнум"


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