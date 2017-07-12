В США «Лабораторию Касперского исключили из списка поставщиков ПО

Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами в США.

Об этом 12 июля заявил официальный представитель агентства, обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA). Он подчеркнул, что это решение было принято после «тщательного изучения» ситуации. При этом он напомнил, что GSA стремится «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства Соединенных Штатов».

В то же время, как отмечает Reuters, это не означает полного запрета на использование программ «Лаборатории Касперского». Чиновники смогут использовать программное обеспечение, если оно будет приобретаться вне рамок закупок, производимых GSA.

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что компания не получала никаких уведомлений об исключении из списка поставщиков программного обеспечения для правительственных структур. При этом в компании подчеркнули, что ее продукция не использовалась в разведывательных целях.

«Лаборатория Касперского» не имеет связей с каким-либо правительством и компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в ведении кибершпионажа», — подчеркнули ее представители.

Накануне, 11 июля, агентство Bloomberg заявило, что в его распоряжение попала переписка Евгения Касперского, из которой следует, что его компания якобы сотрудничала с ФСБ. В частности, в некоторых письмах Касперский говорит о проекте, который был начат «по большой просьбе Лубянки». По данным источника агентства, в свою продукцию «Лаборатория Касперского» закладывала возможность отслеживать местоположение хакеров, после чего на их захват выезжали сотрудники спецслужб.