В Московском районе трое угрожали отпилить руку, пытаясь получить долг

Двух граждан Украины и петербуржца задержали сотрудники Росгвардии в квартире на Новоизмайловском проспекте. Те залезли к знакомому и пытали его за долг в 30 тысяч рублей.

По информации «Фонтанки», около четырех вечера 11 июля к 36-летнему петербуржцу, проживающему в доме №24 по Новоизмайловскому проспекту, заглянули трое его знакомых, когда-то делавших ремонт у него в квартире. Судя по всему, конфликт между ними уже был, так как хозяин дверь не открыл. Тогда один из гостей разбил окно (квартира находится на первом этаже), влез в помещение и открыл приятелям дверь.

Злоумышленники потребовали 30 тысяч рублей, которые владелец квартиры не доплатил им при ремонте. Чтобы он был сговорчивей, непрошеные гости избивали хозяина и даже демонстрировали, как они могут отрезать пилой ему руку.

В это время соседи позвонили в службу «02», и на место происшествия успел приехать наряд Росгвардии. Вскоре все трое налетчиков были доставлены в полицию Московского района, где к вечеру возбудили уголовное дело о разбое. Сам же потерпевший в тяжелом состоянии отправлен в больницу.