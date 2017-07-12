Двух петербуржцев после ссоры на вечеринке догнали, избили битами и ограбили

Двое молодых людей пытались уйти от конфликта без драки, но у метро «Пионерская» обидчики их догнали, избили битами и отобрали два айфона.

Как стало известно «Фонтанке», двое молодых людей 26-ти и 19-ти лет вечером 11 июля отдыхали со знакомыми в квартире дома на Серебристом бульваре. Вечеринка закончилась конфликтом, и молодые люди решили покинуть негостеприимный дом. Они успели дойти до метро «Пионерская», когда в районе автобусной остановки их догнали голубые «Жигули». Из машины вышли трое с битами и поколотили молодых людей. Оба потерпевших оказались в больнице без своих гаджетов — налетчики отобрали у них два iPhone. В машине, как говорят пострадавшие, вроде была еще девушка в розовой кофточке, которая все видела, но обидчиков остановить не попыталась.

Как парни объяснили полицейским, на них напали именно те мужчины, с которыми они поругались в квартире на Серебристом. Полиция разыскивает нападавших.