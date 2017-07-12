Бизнесмен в Петербурге заявил о похищении из-за 6 миллионов

Полиция Приморского района разбирается в обстоятельствах нападения, о котором днем 11 июля заявил местный бизнесмен. Мужчина уверяет, что его похитили и вымогали крупную сумму денег.

Как стало известно «Фонтанке», 29-летний индивидуальный предприниматель пришел в полицию во вторник около 16.30. Он заявил, что 10 июля около 00.30 у одного из домов по Богатырскому проспекту к нему подошли пятеро. Они насильно посадили его в «Инфинити» и увезли в лес (где-то в районе деревни Разметелево Всеволожского района). Там ему угрожали и требовали шесть миллионов рублей.

Злодеи отпустили бизнесмена ближе к 8 утра. Через сутки он решил потребовать от полиции их поимки.