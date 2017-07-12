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12.07.2017 08:37

СМИ: Путин перенес сроки сдачи «Арктики» и не оставит это без последствий

Президент России Владимир Путин вынужденно поручил перенести сроки сдачи атомного ледокола «Арктика» с 2017 года на 2019 год.

Об этом 12 июля пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, президент также потребовал принять кадровые решения в связи со срывом госконтракта, а Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ займутся проверкой проекта.

В 2012 году ФГУП «Атомфлот» и ООО «Балтийский завод — судостроение» (БЗС) договорились о строительстве атомного ледокола «Арктика». Из бюджета на него выделили 37 млрд руб., а сроком сдачи указали 2017 год.

Источник рассказал газете, что впоследствии БЗС попросил «Атомфлот» перенести срок сдачи «Арктики» на 2019 год. Обращение затем прошло через «Росатом», правительство, Совбез и добралось до президента.

Газета указывает, что проблемой «Арктики» стали турбины, которые должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод. Однако такая возможность исчезла после 2014 года, и стенд пришлось строить на «Киров-Энергомаше». Процесс создания ледокола по ряду причин выбился из графика, а подрядчики строительства ледокола, как отмечает издание, перекладывают вину за задержки друг на друга.

По словам источника в правительстве, поиск ответственных за возможный срыв госконтракта может коснуться должностных лиц Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и «Росатома», поскольку они заранее не уведомили о задержках в строительстве «Арктики».

В марте в Минпромторге сообщили, что срок сдачи ледокола «Арктика» немного откладывается. В ведомстве это связали с использованием на ледоколе инновационного оборудования, созданного впервые.

 

 


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