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12.07.2017 08:29
3 Комментариев

На Балтийском бульваре развесили портреты Гитлера

Листовки с изображением лидера фашистской Германии расклеили неизвестные в Красносельском районе Петербурга. Отдирать их пришлось полиции.

Как стало известно «Фонтанке», портреты Адольфа Гитлера в полевой форме «украсили» 17 фонарных столбов на Балтийском бульваре неподалеку от Финского залива. Изображения размером 20 на 30 см к моменту приезда полиции вечером 11 июля уже были закрашены краской жилищниками.

Теперь правоохранителям придется искать хулиганов.

Напомним, тот же портрет 6 июля коммунальщики отодрали с рекламной тумбы в центре Петербурга — вождя Третьего рейха приклеили к гербу Петербурга неподалеку от корпуса Русского музея на Инженерной улице.


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комментарии пользователей (3)
житель города П.
12 июля 2017 г. 10:26
Сам по себе протерт Гитлера вряд ли бы повесили.. Скорее всего портрет гитлера был иллюстрацией к какому то обращению.. А вот к какому?
politea
12 июля 2017 г. 10:09
Это "рука Киева" или внуки-недоумки, чьи родственники не воевали в ВОВ?
politea
12 июля 2017 г. 10:09
Это "рука Киева" или внуки-недоумки, чьи родственники не воевали в ВОВ?
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