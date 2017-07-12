На Балтийском бульваре развесили портреты Гитлера

Листовки с изображением лидера фашистской Германии расклеили неизвестные в Красносельском районе Петербурга. Отдирать их пришлось полиции.

Как стало известно «Фонтанке», портреты Адольфа Гитлера в полевой форме «украсили» 17 фонарных столбов на Балтийском бульваре неподалеку от Финского залива. Изображения размером 20 на 30 см к моменту приезда полиции вечером 11 июля уже были закрашены краской жилищниками.

Теперь правоохранителям придется искать хулиганов.

Напомним, тот же портрет 6 июля коммунальщики отодрали с рекламной тумбы в центре Петербурга — вождя Третьего рейха приклеили к гербу Петербурга неподалеку от корпуса Русского музея на Инженерной улице.