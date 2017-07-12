«Нашествие» вернет деньги зрителям, доказавшим, что не смогли припарковаться в грязи

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» готовы вернуть деньги за парковку всем зрителям фестиваля, кто не смог припарковаться и способен это доказать. Об этом 12 июля сообщила гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

Она отметила, что извиняться за погодные условия «довольно странно».

«Над стихией мы не властны. Мы со своей стороны делали все возможное и невозможное, на площадке работала наша техника, а кто оплачивал трактора — это их выбор», — добавила она.

Фестиваль, прошедший в минувшие выходные в Тверской области, был омрачен проливными дождями, размывшими землю. Автомобили посетителей «Нашествия» из грязи вытаскивали с помощью спецтехники. Позднее в сети появилась петиция от зрителей, которые требуют признать плохую организацию шоу и требуют вернуть им деньги за парковку и услуги тракторов.

«Нашествие» проводится ежегодно с 1999-го года. В 2003-м фестиваль по соображениям безопасности был виртуальным — выступления артистов транслировались из студии, в 2007-м мероприятие отменили по организационным причинам.