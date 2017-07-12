ОМОН обещает охранять порядок у лавры с мощами Николая Чудотворца

Две недели пребывания мощей святого Николая Чудотворца в Петербурге Росгвардия будет защищать верующих от хулиганов и оружия. Опыт Москвы в Северной столице учли, заверяют в ведомстве.

Как сообщает 12 июля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, святыню привезут в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры уже завтра. И пробудет она там до 28 июля. Две недели 130 сотрудников ОМОНа круглосуточно совместно с полицией будут обеспечивать у храма общественный правопорядок. Помимо этого, к месту ожидаемого паломничества будут приближены маршруты патрулирования нарядов групп вневедомственной охраны.

В районе мероприятия, как отмечают в управлении, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы усилят контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, а также зайдут в каждую частную охранную организацию по соседству.