Петербуржцы более 8 часов не могут улететь в Тунис

Пассажиры авиакомпании Pegas Fly более 8 часов не могут вылететь из Петербурга в Тунис. Ночь с 11 на 12 июля люди вынуждены коротать в аэропорту Пулково.

Как сообщают читатели «Фонтанки», в Монастир «Боинг» должен был отправиться еще в пять часов вечера 11 июля, однако вылет постоянно переносят.

По последним данным онлайн-табло аэропорта, самолёт вылетит около часа ночи.

«Нервы пассажиров на пределе. Многие из них с детьми», – пишут читатели и жалуются, что им не предлагают воду и еду.