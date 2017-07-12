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12.07.2017 00:59

Петербуржцы более 8 часов не могут улететь в Тунис

Пассажиры авиакомпании Pegas Fly более 8 часов не могут вылететь из Петербурга в Тунис. Ночь с 11 на 12 июля люди вынуждены коротать в аэропорту Пулково.

Как сообщают читатели «Фонтанки», в Монастир «Боинг» должен был отправиться еще в пять часов вечера 11 июля, однако вылет постоянно переносят.

По последним данным онлайн-табло аэропорта, самолёт вылетит около часа ночи.

«Нервы пассажиров на пределе. Многие из них с детьми», – пишут читатели и жалуются, что им не предлагают воду и еду.

 

Справка:

В конце июня чартерную компанию Pegas Fly оштрафовали за задержку вылетов во Вьетнам. Штраф был выписан за по итогам проверки, которую проводила Красноярская транспортная прокуратура.


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