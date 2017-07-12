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12.07.2017 00:40

Время повторного использования проездных в метро Петербурга сократили вдвое

Петербургский метрополитен снова изменил минимальный интервал между использованиями суточных единых проездных билетов. С 12 июля он составляет 10 минут вместо 20, что были ранее.

В своем сообщении пресс-служба предприятия подчеркивает, что изменение направлено на повышение качества обслуживания пассажиров. Правила распространяются на единые билеты (трамвай, троллейбус, автобус, метро) со сроком действия от одних до семи суток. На наземном транспорте проездные продолжают действовать без тайм-аутов. В начале года интервал составлял полчаса, но с 1 июня его снизили до 20 минут.

Ранее комитет по транспорту сообщил, что за полгода петербуржцы оплатили  4 млн поездок «временными» проездными билетами. Больше всего за 6 месяцев покупали билет на 5 суток: было продано 53 тысячи, причем чаще всего по понедельникам. Далее идут односуточный билет, а также билет на неделю. Майские праздники увеличили продажу 3-суточных проездных.


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