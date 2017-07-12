Президент Абхазии взял под личный контроль расследование убийства российского туриста
Президент Абхазии Рауль Хаджимба взял под личный контроль расследование нападения на россиян, в результате которого умер один из туристов, передает 11 июля «Интерфакс».
«Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления», — сказал секретарь совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба.
По его мнению, произошедшее негативно отразится на имидже Абхазии как курортной страны.
Согласно информации правоохранителей, нападение совершили двое в масках на берегу моря в устье реки Аапста. Преступники были вооружены огнестрельным оружием и ножом и требовали денег и ценностей.
В результате разбойного нападения мужчина 1984 года рождения получил два ножевых ранения в грудную клетку, скончался от полученных ранений в больнице через несколько часов.
Погибший находился в сопровождении своей семьи — жены и двух детей, с ними также находилась еще одна семья, в которой было тоже двое детей.
Источник: Газета.ру