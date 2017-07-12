Президент Абхазии взял под личный контроль расследование убийства российского туриста

Президент Абхазии Рауль Хаджимба взял под личный контроль расследование нападения на россиян, в результате которого умер один из туристов, передает 11 июля «Интерфакс».

«Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления», — сказал секретарь совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба.

По его мнению, произошедшее негативно отразится на имидже Абхазии как курортной страны.