В Ростовской области полицейского задержали по подозрению в убийстве бывшей жены

Сотрудника полиции подозревают в расстреле бывшей жены и тестя на дороге из Ростова в Таганрог днем 11 июля. Мужчину нашли и задержали в течение пары часов.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в момент обстрела женщина 1981 года рождения и её отец 1960 года рождения ехали в автомобиле «Хёндай Солярис». По предварительной информации, подозреваемый нагнал их на «Хёндай Элантре» и открыл огонь. Бывшая жена от полученных ранений скончалась на месте, а мужчину доставили в больницу, где за его жизнь борются врачи. Тип оружия, из которого стреляли по людям, пока не называется.

По факту возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, с подозреваемым работают следователи, однако в пресс-службе управления МВД по Ростовской области добавили, что сотрудник полиции уволен из органов.

«После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения», – рассказали в областном главке и добавили, что подозреваемый проходил службу в тыловом подразделении.

По данным местных СМИ, поводом для преступления мог стать развод, в результате которого дети остались жить с матерью.