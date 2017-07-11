В Сирии в результате миномётного обстрела погиб российский военный советник
Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии в результате миномётного обстрела. Капитан Афанасов занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.
Как сообщила 11 июля «Газета.ру» со ссылкой на федеральные информагентства, советник погиб в ходе нападения боевиков на городок правительственных войск в провинции Хама. Дата и другие подробности инцидента не уточняются.
Николая Афанасова посмертно представили к государственной награде.