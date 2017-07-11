Три петербургских университета вошли в топ-20 национального рейтинга вузов

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и университет ИТМО вошли в топ-20 национального рейтинга вузов «Три миссии университетов». Об этом 11 июля сообщил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова и один из инициаторов создания российского исследования университетов Виктор Садовничий.

Полный список вузов, попавших в топ, будет опубликован в октябре.

Но, как передаёт «Коммерсант», на заседании общественного совета проекта «Модернизация образования» партии «Единая Россия» Садовничий также отметил Московский государственный институт международных отношений, Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный Исследовательский Ядерный университет МИФИ, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РГУ нефти и газа имени Губкина, Российский университет дружбы народов, Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Финансовый университет при правительстве РФ, Российский медицинский университет имени Пирогова.

Рейтинг «Три миссии университетов» заявлен Садовничим в октябре 2016-го. Его особенность, по словам ректора, в том, что он должен оценивать качество образования, науку, а также университет и общество.