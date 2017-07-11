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11.07.2017 23:00

За полгода петербуржцы оплатили 4 млн поездок «временными» проездными билетами

В течение шести месяцев 2017 года жители и гости Петербурга оплатили почти 4 млн поездок билетами на время. С началом туристического сезона произошел всплеск  их популярности.

Подробности рассказала 11 июля пресс-служба комитета по транспорту. В июне количество поездок по таким билетам впервые превысило 1 миллион. Больше всего за 6 месяцев покупали билет на 5 суток: было продано 53 тысячи, причем чаще всего по понедельникам. Далее идут односуточный билет, а также билет на неделю. Майские праздники увеличили продажу 3-суточных проездных.

Билет на 90 минут каждый месяц оформляют более 3 тысяч раз. Им оплатили почти 20 тыс. поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях и более 24,5 тысячи поездок в метрополитене.

Город расширил линейку проездных с 1 января нового года. За январь жители Петербурга приобрели 31 102 билета нового образца. Самыми популярными оказались студенческие — теперь их можно покупать отдельно на наземный транспорт и на метро. По итогам полугодия, студенты ежемесячно оформляют почти 21 тыс. «подземных» проездных и более 1,5 тысяч — на автобусы и троллейбусы.


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08.07.2017 10:00
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Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
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