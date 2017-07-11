За полгода петербуржцы оплатили 4 млн поездок «временными» проездными билетами

В течение шести месяцев 2017 года жители и гости Петербурга оплатили почти 4 млн поездок билетами на время. С началом туристического сезона произошел всплеск их популярности.

Подробности рассказала 11 июля пресс-служба комитета по транспорту. В июне количество поездок по таким билетам впервые превысило 1 миллион. Больше всего за 6 месяцев покупали билет на 5 суток: было продано 53 тысячи, причем чаще всего по понедельникам. Далее идут односуточный билет, а также билет на неделю. Майские праздники увеличили продажу 3-суточных проездных.

Билет на 90 минут каждый месяц оформляют более 3 тысяч раз. Им оплатили почти 20 тыс. поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях и более 24,5 тысячи поездок в метрополитене.

Город расширил линейку проездных с 1 января нового года. За январь жители Петербурга приобрели 31 102 билета нового образца. Самыми популярными оказались студенческие — теперь их можно покупать отдельно на наземный транспорт и на метро. По итогам полугодия, студенты ежемесячно оформляют почти 21 тыс. «подземных» проездных и более 1,5 тысяч — на автобусы и троллейбусы.