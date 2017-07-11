Мюзик-холл объявил конкурс на разработку документации по работам в Англиканской церкви

Мюзик-холл объявил конкурс на разработку проектной документации на выполнение первоочередных и противоаварийных работ в здании Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной в Петербурге. Как следует из информации, опубликованной 11 июля на сайте госзакупок, максимальная цена договора — 10,4 миллиона рублей. Срок окончания выполнения работ — 30 сентября.

Объект является объектом культурного наследия федерального значения, средства на выполнение работ будут выделены из городского бюджета.

Здание было передано в управление Мюзик-холлу в 2016 году для создания в нем нового концертного зала. Первый концерт на площадке уже прошел 26 мая 2017 года в присутствии члена британской королевской семьи принца Майкла Кентского.

Планируется, что в здании будет выступать симфонический оркестр «Мюзик-холла» «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Ранее итальянскому маэстро, который занимает пост художественного руководителя театра, пришлось успокаивать депутата Алексея Ковалева, обеспокоенного тем, чтобы в зале церкви звучал подобающий этому месту репертуар.