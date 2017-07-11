«Водоканал»: Перебои с водой в Пушкине прекратятся в ближайшее время

Жители домов в районе Ленинградской улицы в городе Пушкин вечером 11 июля обнаружили, что из кранов в их квартирах почти перестала течь вода. В проблемную зону попали те, кто обитает на верхних этажах.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского «Водоканала», в районе 19.00 к ним поступила информация о перебоях с водоснабжением в городе, что было обусловлено проблемой с давлением на Пулковской водопроводной станции.

Сейчас ведутся работы по устранению неполадок. На время их проведения у дома 65 по Ленинградской улице поставят цистерны с водой.

В ближайшее время, как отмечают в «Водоканале», нормальную подачу воды восстановят.