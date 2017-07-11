Сын Трампа опубликовал данные о том, что компромат на Клинтон собирал «королевский прокурор РФ»

Сын президента США Дональд Трамп-младший в своем официальном микроблоге в Twitter опубликовал скриншоты электронной переписки с британским специалистом по пиару Робом Голдстоуном. Из данных, которые Трамп-младший обнародовал 11 июля, следует, что он знает, кто стоит за сбором компрометирующих Хиллари Клинтон материалов.

Информацию о связи Клинтон с Россией, по его словам, собирал якобы «королевский прокурор» России. Голдстоун, в свою очередь, сообщил об этом сыну президента по просьбе Эмина Агаларова – сына владельца Crocus Group Араса, отец которого встречался с «королевским прокурором» и узнал об этом. Вероятно, под «Crown prosecutor» британский пиарщик мог подразумевать генерального прокурора России Юрия Чайку. В своем письме Голдстоун пишет, что компрометирующая информация о Клинтон должна помочь Дональду Трампу в предвыборной компании. «Я бы мог отправить это и твоему отцу, но вопрос очень деликатный, поэтому я хочу, чтобы ты посмотрел первым», – так заканчивается письмо британского пиарщика к сыну президента США.

Перед тем, как выложить переписку Трамп-младший опубликовал в соцсети собственное заявление: «Я стремлюсь к полной открытости, поэтом публикую электронную переписку с Робом Голдстоуном, которая касается 9 июня 2016 года. Первое письмо от 3 июня года касалось Эмина. Его я узнал на конкурсе красоты Мисс Вселенная 2013, который проходил в Подмосковье. Эмин и его отец владеют серьезной фирмой в Москве. Я был уверен, что информация, которой они обладают, касается Хиллари Клинтон. Сначала мне хотелось обговорить все по телефону, но не получилось. Мне передали, что в Нью-Йорке будет женщина со всей необходимой информацией. Я должен был с ней встретиться. Она не была из числа правительства. Выяснилось, что она хотела поговорить о списках Магнитского и о политике усыновления».

Ранее газета The New York Times опубликовала ряд статей о встречах Трампа с адвокатом из Подмосковья Натальей Весельницкой. Журналисты сообщили, что 9 июня прошлого года она встречалась с ближайшим окружением Трампа. Именно она, якобы, должна была передать компрометирующую информацию о Клинтон. В Америке Весельницкая представляла интересы россиянина Дениса Кацыва. Его подозревают в легализацииии средств «дочек» фонда Hermitage Capital.