«Зенит» готовится приобрести у «Интера» Икарди и Мурильо за 60 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» готовит настоящую трансферную бомбу. Как сообщает 11 июля итальянское издание Сalcioline, в ближайшее время сине-бело-голубые начнут переговоры с «Интером» по покупке аргентинского нападающего Мауро Икарди и защитника Джейсона Мурильо.

Уточняется, что об этом трансфере руководство клуба попросил лично главный тренер Роберто Манчини. Итальянский специалист хорошо знаком с этими игроками по работе в миланском клубе. Ориентировочная цена за обоих футболистов может составить около 60 млн евро.

В настоящий момент крупнейшей покупкой «Зенита» этим летом стал 23-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес, за которого петербуржцы заплатили 23 млн евро. На втором месте нападающий Себастьян Дриусси, перешедший в «Зенит» за 18 млн евро.

Мауро Икарди 24 года. В сезоне 2016/17 суммарно отыграл за «Интер» 38 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов. Сыграл один матч за сборную Аргентины.

Джейсону Мурильо 25 лет. Играет на позиции центрального защитника. В «Интере» с 2015 года. За это время сыграл в 61 матче за итальянский клуб, в которых забил 2 гола. За сборную Колумбии провел 24 встречи, в которых отличился одним забитым мячом. Бронзовый призер Кубка Америки — 2016 в составе сборной.