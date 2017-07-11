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11.07.2017 21:41

В Петербурге готовятся праздновать вековой юбилей комсомола

Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи пройдут в Петербурге в октябре 2018 года. Программу утвердит комиссия, в которую вошли главы смольнинских комитетов. Соответствующее постановление опубликовано 11 июля на сайте городского правительства.

Программу необходимо опеределить до августа. Оргкомитет юбилея возглавил вице-губернатор Константин Серов. Его заместителем назначена Рената Абдулина, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Кроме того, в число организаторов вошли главы других комитетов — образования, внешних связей, комитета по социальной политике, по печати и взаимодействию со СМИ, по культуре и по труду и занятости. По согласованию предложено включить еще несколько членов — в частности, представителей университета технологии и дизайна, общественной организации «Ветераны Комсомола» и Российского союза молодежи.

Сам Константин Серов уже высказывался о комсомоле одобрительно. Выступая перед депутатами Законодательного собрания, он заявил, что в преддверии 100-летия комсомола наилучшие черты этой организации нужно возродить.

Справка:

Социалистический союз рабочей молодёжи оформился в 2017 году. 29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. На нем провозгласили создание Российского коммунистического союза молодёжи. В 1991 году на XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ было объявлено о роспуске организации, однако в 1992 году прошел так называемый восстановительный съезд. Впоследствии российское отделение раскололось на две части, одна из которых была подконтрольна партии КПРФ. О том, что комсомольское движение можно возродить, если не наделять его идеологической составляющей, говорил в 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России.


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