В Петербурге готовятся праздновать вековой юбилей комсомола

Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи пройдут в Петербурге в октябре 2018 года. Программу утвердит комиссия, в которую вошли главы смольнинских комитетов. Соответствующее постановление опубликовано 11 июля на сайте городского правительства.

Программу необходимо опеределить до августа. Оргкомитет юбилея возглавил вице-губернатор Константин Серов. Его заместителем назначена Рената Абдулина, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Кроме того, в число организаторов вошли главы других комитетов — образования, внешних связей, комитета по социальной политике, по печати и взаимодействию со СМИ, по культуре и по труду и занятости. По согласованию предложено включить еще несколько членов — в частности, представителей университета технологии и дизайна, общественной организации «Ветераны Комсомола» и Российского союза молодежи.

Сам Константин Серов уже высказывался о комсомоле одобрительно. Выступая перед депутатами Законодательного собрания, он заявил, что в преддверии 100-летия комсомола наилучшие черты этой организации нужно возродить.