На территории завода Карла Либкнехта тушат пожар по первому номеру

Пожар по повышенному номеру сложности тушат в Калининском районе Петербурга вечером 11 июля. В промышленной зоне горит склад мебели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, вызов на территорию Ленинградского механического завода имени Карла Либкнехта на Чугунной улице поступил в 20:55. Первые пожарные подразделения прибыли уже через пять минут и обнаружили, что горит мебель на площади 50 квадратных метров, после чего пожару присвоили номер 1БИС.

В настоящий момент с огнем борются 40 человек при помощи 8 единиц техники.

Сведения о пострадавших уточняются.