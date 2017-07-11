В Петербурге начали строить две тренировочные площадки к ЧМ-2018

Строительство тренировочных площадок к грядущему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, стартовало в Зеленогорске и Павловске.

Как сообщили 11 июля в аппарате вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, в Ломоносове, также началась реконструкция стадиона. Все работы планируют завершить в установленные сроки.

Подготовку к чемпионату обсудили сегодня в Москве на заседании Координационного совета ЧМ-2018. Участники совещания подвели итоги Кубка Конфедераций, финал которого состоялся 2 июля в Северной столице. В общей сложности 4 матча турнира на арене «Санкт-Петербург» посетили порядка 200 тысяч болельщиков. В ходе прибытия и убытия зрителей все транспортные узлы отработали без сбоев. Положительные отклики получила организация фан-зоны на Конюшенной площади. За время проведения соревнований там побывали более 170 тысяч жителей и гостей города.

Сейчас продолжается строительство участка Невско-Василеостровской линии метро. Идет подготовка железнодорожных вокзалов Петербурга и пассажирского порта «Морской фасад».

В конце прошлого месяца Минтранс поддержал инициативу внести особые поправки в ПДД для Чемпионата мира по футболу. Идея заключается в том, чтобы разрешить автомобилям и автобусам, аккредитованным организаторами матчей FIFA, летом 2018 года ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Это должно коснуться городов, принимающих матчи мундиаля, в том числе Петербург.