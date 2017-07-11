Против оппозиционера Мальцева возбудили уголовное дело

Уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» возбудили против Вячеслава Мальцева. Об этом «Фонтанке» 11 июля сообщили его единомышленники из сообщества «Артподготовка». Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы до 4 лет.

В доме оппозиционера в Подмосковье сегодня снова прошли обыски. Столичный суд в апреле арестовывал Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции. Спустя два месяца Следственный комитет обыскивал его дом. В начале июля оппозиционер покинул Россию.

Единомышленники Мальцева рассказали «Фонтанке», что изначально он хотел поехать в Молдавию, потом – на Украину, но туда его якобы не пустили. Теперь, говорят сторонники оппозиционера, он находится в Грузии.