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11.07.2017 19:25

СМИ: Пенсионный фонд проверяет сведения об утечке данных 17 тысяч москвичей

Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области ищет утечку персональных данных в своих офисах.

Ранее в коллективном блоге Geektimes появилось сообщение о том, что одно из управлений регионального ПФР организовало рассылку со сведениями о 17 тысячах 752 застрахованных гражданах. Автор поста направил обращение на имя прокурора Московской области. Как сообщает RNS, в отделении ПФР заявили, что соблюдают все требования по защите персональных данных и все сведения передаются по защищенным каналам связи с использованием современных средств криптозащиты.

 


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