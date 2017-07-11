СМИ: Пенсионный фонд проверяет сведения об утечке данных 17 тысяч москвичей

Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области ищет утечку персональных данных в своих офисах.

Ранее в коллективном блоге Geektimes появилось сообщение о том, что одно из управлений регионального ПФР организовало рассылку со сведениями о 17 тысячах 752 застрахованных гражданах. Автор поста направил обращение на имя прокурора Московской области. Как сообщает RNS, в отделении ПФР заявили, что соблюдают все требования по защите персональных данных и все сведения передаются по защищенным каналам связи с использованием современных средств криптозащиты.