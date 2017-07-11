Суд не принял иск ФСИН о замене Навальному условного наказания на колонию

Симоновский суд Москвы отказал ФСИН в принятии иска о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное.

Как передает «Эхо Москвы», поводом стала формальность: заявление не было подписано.

Ранее СМИ утверждали, что ФСИН предлагал изменить меру пресечения политику и отправить его в исправительную колонию. При этом источники агентства РИА Новости в Федеральной службе утверждали, что на самом деле никакого заявления и не было.

Обращение Федеральной службы исполнения наказаний России в суд с требованием изменить меру пресечения Алексею Навальному преследует цель проверить общественную реакцию на его заключение под стражу, на его кампанию оно не повлияет, заявил нам руководитель штаба политика Леонид Волков. По словам Волкова, предсказать решение суда по заявлению ФСИН России невозможно.