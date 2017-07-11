МИД России обвинил Украину в попытках выстроить новый железный занавес
МИД России прокомментировал намерения Украины ввести предварительную регистрацию россиян, посещающих страну, назвав их попыткой создать новый железный занавес.
«Судя по всему, на Украине готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины… Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться «новой Берлинской стеной» весьма прискорбны», — говорится в сообщении МИД.
Справка:
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна введет биометрический контроль для всех иностранцев, пересекающих границу государства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что с 2018 года на Украине будет введена обязательная предварительная регистрация для граждан России, едущих страну.