Свалка в Парголово остановлена

Деятельность импровизированного полигона отходов в Парголово площадью 12 тысяч кубометров остановлена. В отношении организатора свалки возбудили дело об административном правонарушении.

Как сообщает комитет по природопользованию 11 июля, арендатор земли ООО «Адмиралтейство Балтии» ответит по статьям КоАП «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» и «Порча земель».

Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО взяли пробы почвы, грунтов и золы а также золу из печей для определения класса опасности загрязнения. Результаты будут готовы через 2 недели.

Ранее «Фонтанка» сообщала о проверке на участке 40 на территории Пригородный в поселке Парголово, которую провели сразу несколько ответственных ведомств. В момент приезда специалистов работали две печи по сжиганию отходов. Кроме того, обнаружены строительный мусор, покрышки, рубероид, древесина и другие материалы. Высота свалки составляла порядка 3 м.

«Адмиралтейство Балтии» уже попадало в поле зрения природоохранной прокуратуры с данным участком. В 2013 году была проведена проверка по факту размещения на нём грунта. Землю использовали для формирования участка под стоянку автотранспорта, но предприятие не вело учёта отходов, и не располагало протоколами биотестирования на ввезённые грунты и строительные отходы.