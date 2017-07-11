«Фонтанка» за 60 секунд – 11 июля

Нет никакого излучения! Спустя пять дней после публикации материала о госзаказе на работы по ликвидации утечки опасных отходов с территории Радиевого института его директор нам наконец ответил. Версия Юрия Покровского проста: надо демонтировать систему сбора отходов. А про утечку приврали, чтобы финансирование получить. Ну а что не так?

Будет что почитать. Петербургские полицейские конфисковали 66 коробок с агитматериалами Навального. Листовки, футболки, браслеты и наклеечки пригодились центру «Э». Предыдущая партия вообще «потерялась».

На б-га надейся, а сам не плошай. На парковку в Солнечном сегодня выехал эвакуатор и начал увозить машины. По громкоговорителю сказали, что это из-за вертолета патриарха.

У депутата Виталия Милонова теперь будет больше времени на разработку законопроектов. «Фонтанке» стало известно, что его вычеркнули из списка учащихся духовной академии. Слишком большая занятость, понимаем.

В Петербурге взяток не берут! В МВД сочли, что город абсолютно чист от коррупции (несмотря на 84-е место в соответствующем рейтинге), и поэтому Управление экономической безопасности главка теперь будет работать только с Главным следственным управлением. Разъясняем, что к чему.

Дорого, но надо. Выяснилось, сколько будет стоить проведение крестного хода по Невскому проспекту и все, с ним связанное на 12 сентября. 1,5 миллиона рублей – это на само шествие, военный парад, хор и трансляцию. Церковь армии – друг. Почему платят налогоплательщики — нынче спрашивать немодно.

Футболист Саша Кержаков поехал на рыбалку, сфотографировался с уловом и собрал тысячи лайков. Но Росрыболовство бдит и тоже сидит в инстаграме. Теперь спортсмен – фигурант административного дела. Ничего такого он, конечно, не хотел.